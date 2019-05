Dresden

Am Donnerstagabend gegen 18.17 Uhr hat ein unbekannter Mann in der S-Bahn Linie 1 (S31754) vom Bahnhof Neustadt zum Haltepunkt Bischofsplatz einen 36-Jährigen verprügelt. Der Täter hatte den Dresdner zunächst an der Schulter gepackt, durch den fahrenden Zug vor sich hergeschoben und in einen Sitz gepresst. Dann schlug und trat er unvermittelt auf den 36-Jährigen ein.

Der Geschädigte wurde leicht verletzt und verließ die S-Bahn am Haltepunkt Dresden-Bischofsplatz. Der Täter fuhr weiter in Richtung Meißen. Der Täter sei etwa 1,90m groß, korpulenter Statur und mit rundlichem Gesicht. Seine Haare seien sehr kurz und dunkel. Bekleidet war er mit einer dunklen Hose, einem blau-weißem Hemd und schwarzen Lederschuhen mit länglicher Spitze. Zudem trug er eine schwarze Aktentasche bei sich. Der Mann ist Brillenträger.

Die Bundespolizei bittet Zeugen, die sich in der S-Bahn S31754 zwischen Dresden und Meißen befanden und Angaben zu den Geschehnissen und dem Täter machen können, sich unter der Rufnummer (0351) 81 50 20 zu melden.

Von mb