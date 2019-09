Dresden

In der Nacht zum Sonntag haben sich mehrere Männer an der Haltestelle Schweriner Straße eine handfeste Prügelei geliefert. Zuvor war in einer Straßenbahn ein Streit zwischen den beiden Gruppen aufgekommen, der nach dem Aussteigen in einer körperlichen Auseinandersetzung gipfelte.

Als die alarmierte Polizei am Tatort eintraf, hatte sich der Großteil der Beteiligten bereits entfernt. Die Beamten trafen jedoch auf zwei leicht verletzte Afghanen. Sie gaben an, von mehreren arabisch sprechenden Männern angegriffen worden zu sein. Zu den Hintergründen der Prügelei ermittelt nun die Kriminalpolizei.

Von kcu