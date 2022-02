Dresden

Immer wieder marschieren Gegner der aktuellen Corona-Politik durch Dresden und das Umland. Immer wieder bedrängen sie dabei Polizisten und Journalisten, schrecken auch vor Gewalt nicht zurück. Im DNN-Interview spricht Polizeipräsident Jörg Kubiessa über die Taktik der Polizei, Rechtsextremisten und den Vorwurf, nicht entschieden genug gegen sogenannte „Spaziergänger“ vorzugehen.

Nach wie vor schließen sich Maßnahmen-Gegner zu Aufzügen zusammen, die teilweise nicht angezeigt sind. Herr Polizeipräsident Kubiessa, wie bewerten Sie das aktuelle Demonstrations-Geschehen?

Jörg Kubiessa: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in meiner beruflichen Laufbahn jemals so viele nicht angezeigte Versammlungen gegeben hat wie in den vergangenen Monaten. Nach wie vor versuchen Rechtsextremisten die Proteste zu vereinnahmen und die Zweifel der Menschen an der Sinnhaftigkeit bestimmter Regeln zu instrumentalisieren. Das ist eine herausfordernde Situation für uns als Polizei – aber auch für unsere Demokratie im Allgemeinen.

Ist die Arbeitsbelastung der Polizei durch die regelmäßig stattfinden Proteste gestiegen?

Besonders an den Montagen erreichen wir beim Versammlungs-Geschehen Spitzenwerte. Stellenweise müssen wir auf Kräfte des Bundes und anderer Länder zurückgreifen und dabei natürlich schauen, wer uns überhaupt Kollegen zur Verfügung stellen kann.

Gesundheitsschutz und Versammlungsrecht

Bis Mitte Januar waren nur zehn Teilnehmer bei Versammlungen erlaubt gewesen, jetzt liegt die Obergrenze bei 5000, sollte die Überlastungsstufe erreicht werden. Begrüßen Sie diese Lockerungen?

Mit Blick auf die derzeitige pandemische Lage, speziell auf die Hospitalisierungsrate, halte ich die Lockerungen für folgerichtig. Das Versammlungsrecht kennt keine Teilnehmergrenze. Ohne das Coronavirus hätten wir uns überhaupt nicht vorstellen können, über Größenordnungen zu diskutieren.

Haben Sie denn mit den fortschreitenden Lockerungen eine Veränderung des Geschehens auf der Straße feststellen können?

Seit ungefähr zwei Wochen erhöht sich die Anzahl an Anmeldern. Dennoch bleibt eine große Zahl an Versammlungen übrig, bei denen das nicht der Fall ist.

Wurde die Polizei durch die zuvor geltenden restriktiven Regeln, die sich nur schwer oder gar nicht durchsetzen ließen, an die Wand gespielt?

Unsere Aufgabe war es stets, Gesundheitsschutz und Versammlungsrecht miteinander in Einklang zu bringen. Das Recht, auf der Straße seine Meinung kundzutun, gab es immer. Wenn wir ausreichend Kooperationspartner haben, ist auch eine Versammlung möglich, die eigentlich auf zehn Teilnehmer beschränkt ist. Ich denke dabei gerne an die Aktion zurück, die auf dem Neumarkt stattgefunden hatte: Vor Ort konnten sich viele Menschen beteiligen, weil die Organisatoren gewillt waren, mit uns gemeinsam eine Lösung zu finden. (Anmerkung der Redaktion: Kubiessa spricht von der ersten Kundgebung des Bündnisses „Haltung zeigen“.)

Das wollen die Maßnahmen-Gegner häufig nicht.

Das ist Ihre Beobachtung. Wir als Polizei bieten eine mögliche Kooperation aus gutem Grund an. Wer nicht mit uns zusammenarbeiten will, der muss damit rechnen, dass unsere Einschreitschwelle niedrig ist – sprich, dass wir Ansammlungen zügig auflösen oder Identitäten feststellen.

Polizeiketten, Pfefferspray, Festnahmen

Das sächsische Innenministerium beobachtet ein teilweise hohes Aggressionspotenzial der Maßnahmen-Gegner, das sich auch in Angriffen auf Polizisten entlädt. Erkennen auch Sie eine Radikalisierung?

Sobald sich Extremisten an Demonstrationen beteiligen oder auch nur dazu aufrufen, scheint Gewalt ein akzeptiertes Lösungsmittel zu sein, um die Regeln des Staates zu brechen. Es kam bereits vor, dass einzelne Teilnehmer unsere Einsatzkräfte angegriffen haben – etwa im Rahmen eines Aufzugs unweit des Schillerplatzes. Dort hatte ein Mann Pfefferspray versprüht und damit einen Kollegen verletzt.

Wie gehen Sie damit um?

Wenn unser kommunikativer Ansatz scheitert, versuchen wir erst einmal, durch unsere bloße Präsenz abzuschrecken – etwa mit Hilfe einer Polizeikette. Wenn das nicht hilft, greifen wir auch auf unmittelbaren Zwang zurück – setzen beispielsweise selbst Pfefferspray ein oder nehmen einzelne Teilnehmer fest. Es ist wichtig zu verdeutlichen, dass wir das Gewaltmonopol haben und niemand anderes. Auf bedeutsame Einsatzmittel wie Wasserwerfer mussten wir bislang noch nicht zurückgreifen. Darüber bin ich ganz froh.

Gewalt gegen Polizisten

Bleiben wir bei der Gewalt gegen Polizisten, die nicht nur bei Protesten der Maßnahmen-Gegner bittere Realität ist: Während des Aufstiegsspiel von Dynamo Dresden hatten Randalierer 185 Einsatzkräfte verletzt, vergangene Woche waren zwei Polizisten bei einer Verkehrskontrolle in Rheinland-Pfalz erschossen worden. Ist die Gewaltbereitschaft in Teilen der Gesellschaft bereits derartig hoch, dass Polizisten um ihr Leben fürchten müssen?

Wenn man Polizist wird und als Garant für die Gesundheit und für das Leben der Menschen einsteht, die einem anvertraut sind, besteht die Möglichkeit, dass man dabei auch seine eigene Gesundheit oder sein eigenes Leben aufs Spiel setzt.

Was Sie ansprechen, ist die Frage, ob das Vertrauen gegenüber dem Staat sinkt und sich daraus ein Glauben entwickelt, mit Gewalt gegen diesen vorgehen zu dürfen. Und das wäre wirklich gefährlich, denn die Polizei wandelt sich dann zum Objekt des Hasses. Für mich ist zweierlei entscheidend: Wie sehr gelingt es Extremisten, die Gewalt zu legitimieren und wie groß ist die Gruppe derer, die meint, mit Gewalt gegen den Staat vorgehen zu müssen?

Lassen sich die von Ihnen angesprochenen Gewaltbereiten überhaupt noch erreichen?

Wir reden hier von einer sehr kleinen Gruppe. Ob oder wie man die erreicht, sei mal dahingestellt. Wichtig ist, den Zulauf zu dieser Gruppe zu unterbinden. Zudem müssen Extremisten klare Grenzen aufgezeigt bekommen. Grenzen, die sie nicht überschreiten dürfen. Wenn sie es tun, werden sie merken, dass der Rechtsstaat seine Mittel einsetzt. Das gelingt uns etwa bei der Strafverfolgung nach den Ausschreitungen rund um das Aufstiegsspiel von Dynamo Dresden sehr gut: Erste Randalierer sind bereits verurteilt. Das ist für mich ein funktionierendes rechtsstaatliches Reaktionsmuster.

Entstehen durch die regelmäßigen Proteste der Maßnahmen-Gegner neue Vernetzungen am rechten Rand?

Das beobachte ich tatsächlich. Der sächsische Verfassungsschutz im Übrigen auch. Bei den Protesten vernetzen sich Rechtsextreme, versuchen, neue Allianzen zu schmieden. Gleichzeitig wirken sie in die Demonstrationen hinein, mehren Zweifel an unserem Staat.

„Bürgerliches Klientel“ oder Gewaltbereite

Auch Journalisten werden im Rahmen der Proteste bedrängt und angegriffen. Zuletzt etwa in Coswig. Anfangs war dort keine Polizei vor Ort gewesen. Warum?

Journalisten müssen in diesem Land frei berichten können. Wenn das nicht möglich ist, bieten wir unsere Hilfe an. Entweder stellen wir Einsatzkräfte vor Ort bereit oder haben die Möglichkeit, schnell eingreifen zu können. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg.

Sie haben die Frage nicht beantwortet.

Sie kennen die Montage bei uns. Wir haben eigentlich nur zwei Optionen: Entweder wir teilen unser Kräfte auf, sind dann überall mit fünf Polizisten vor Ort, können aber nicht handeln. Oder wir definieren Schwerpunkte. An dem von Ihnen angesprochenen Tag lagen die Schwerpunkte auf Radebeul, Pirna und Dresden.

Nach welchen Kriterien setzen Sie denn Ihre Schwerpunkte?

Wir reflektieren logischerweise die Ereignisse aus der letzte Zeit, stehen immer mit dem Landesamt für Verfassungsschutz in Kontakt: Wo erwarten wir Störer und Extremisten? Dort setzen wir an und werden immer mit ausreichend vielen Polizisten im Einsatz sein.

Und Coswig war bis dato friedlich?

Genau. Wir können es auch einmal ganz konkret machen: Pirna hatten wir zum Schwerpunkt klassifiziert, weil an den dortigen Demonstrationen mehr Extremisten teilnahmen als beispielsweise in Bad Schandau oder eben Coswig. Oder anderes Beispiel: Dresden wurde Schwerpunkt nach dem Angriff mit Pfefferspray auf meine Kollegen am Schillerplatz. Deshalb ist es klar, dass wir dort in der nächsten Woche keine Luft ran lassen. Entscheidend ist, wer sich an den Demos beteiligt: das „bürgerliche Klientel“ oder Gewaltbereite.

Geschehen muss kontrollierbar bleiben

In der Vergangenheit sah sich die Polizei mit dem Vorwurf konfrontiert, nicht entschieden genug gegen sogenannte „Spaziergänger“ vorgegangen zu sein. Warum ließ die Polizei Teilnehmer nicht angezeigter Versammlungen mitunter frei gewähren? So geschehen etwa am 30. Dezember, als rund 1500 Maßnahmen-Gegner durch Dresden gezogen waren.

Der 30. Dezember ist ein gutes Beispiel, weil ich selbst vor Ort gewesen war, um mir ein Bild machen zu können. Wir hatten zwar Erkenntnisse, dass es zu einer nicht angemeldeten Versammlung kommen könnte. Aber die Größenordnung war uns unklar. Zur gleichen Zeit fand eine angemeldete Versammlung am Rathaus statt, die wir absicherten. Das war der Auftrag, für die an diesem Abend eingesetzten rund 45 Kollegen.

Als sich die Maßnahmen-Gegner in Bewegung setzten, beobachteten wir den Aufzug und sorgten für einen geordneten Verkehrsfluss. Letztendlich konnten wir einen Rädelsführer am Altmarkt stellen. Vor dem Hintergrund der Möglichkeiten ein gutes Ergebnis, dass unsere eingesetzten Kräfte erzielen konnten.

Trotzdem lösten Sie den Aufzug nicht auf.

Wenn Sie als Polizei handeln und unmittelbaren Zwang anwenden, müssen Sie das Geschehen und mögliche Folgen unter Kontrolle behalten. Das geht nicht in jeder erdenklichen Konstellation: Zeit, Ort und Kräftesituation sind zu beachten.

Der 13. Februar steht kurz bevor: Können Sie erahnen, auf was sich Dresden einstellen muss?

Eine Prognose möchte ich nicht abgeben. Wir bereiten auf jeden Fall einen Einsatz vor.

Wie blicken Sie in die Zukunft und auf das künftige Demonstrations-Geschehen?

Ich erwarte, dass Protestler wieder anfangen, mit der Polizei zu kooperieren und sich klar von Gewalt distanzieren. Gleichzeitig wünsche ich mir, dass wir gemeinsam aus dieser Pandemie kommen, ohne das Vertrauen in die Funktionsweisen unseres Landes zu verlieren. Aber ich glaube fest daran, dass wir das schaffen.

Von Felix Franke