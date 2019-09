Dresden

Am Freitagvormittag kam es auf der Zschonergrundstraße zu einem Fahrzeugbrand. An der Ecke Merbitzer Straße war ein Ford Galaxy während der Fahrt in Brand geraten. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Pkw bereits lichterloh.

Der Fahrer konnte den Wagen unverletzt verlassen. Der Mitarbeiter eines Autohauses befand sich auf einer Probefahrt nach der Reparatur des Autos. Der Brand konnte zügig gelöscht werden. Der Ford brannte allerdings vollständig aus und ist nun schrottreif. Während der Löscharbeiten war die Zschonergrundstraße gesperrt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von fg