Dresden

Am Samstagabend sind mehrere Polizisten in der Wilsdruffer Vorstadt von einem Mann attackiert worden. An der Ostra-Allee wurde er von den Beamten kontrolliert und begann daraufhin, diese zu beschimpfen und mit Tritten zu traktieren. Einen Polizisten spuckte er an. Drei Polizisten wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung und Beleidigung.

Von SP