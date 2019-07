Dresden

Nur mit Waffengebrauch haben Polizisten am Dienstagabend einen Tatverdächtigen in Dresden-Mickten stoppen können. Der bewaffnete 32-Jährige soll zuvor mehrere Raubstraftaten im Bereich Dresden-West begangen haben, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Dabei erbeutete der Mann ein Auto, mit dem er mindestens zwei Verkehrsunfälle verursachte. Möglicherweise wurde er zu diesem Zeitpunkt schon von der Polizei verfolgt, was die Beamten allerdings nicht bestätigten.

Nach dem letzten Verkehrsunfall auf der Micktner Straße flüchtete der Täter zu Fuß weiter. Alarmierte Polizisten konnten den 32-Jährigen in der Nähe in einem Hof an der Trachauer Straße stellen. Dabei trat er den Beamten mit einer Waffe entgegen. Die Polizisten schossen auf den Mann, wobei der Tatverdächtige verletzt wurde. Er kam in ein Dresdner Krankenhaus.

Anschließend wurde der Bereich großräumig abgesperrt, wobei auch schwer bewaffnete Einsatzkräfte in Erscheinung traten. Zu sehen war ebenfalls ein Suchhund, was darauf hindeutet, dass mögliche Mittäter gesucht wurden. Die Sternstraße wurde dabei gegen 17.45 Uhr für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Kurz darauf hieß es jedoch bereits, dass keine Gefahr für Anwohner bestünde.

Die Dresdner Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen zu den Vorgängen aufgenommen, die offenbar wegen der Fülle begangener Straftaten komplex sind. Unklar ist zum Beispiel, ob ein Polizeieinsatz in der Huschhalle Tharandter Straße, die zum Bereich des Reviers Dresden-West gehört, im Zusammenhang mit der Raubserie des 32-Jährigen steht. Außerdem wird der Schusswaffengebrauch durch die Beamten obligatorisch geprüft. Deshalb bittet die Polizei Zeugen des Geschehens, sich unter der Rufnummer 0351/ 483 22 33 zu melden.

Von uh