Dresden

Am Freitagabend haben Polizeibeamte in einer Wohnung an der Mohnstraße sieben Cannabispflanzen gefunden. Eigentlich wollten die Beamtem dem Wohnungsinhaber bloß ein Unfallprotokoll übergeben, da sein Auto zuvor bei einem Verkehrsunfall beschädigt worden war. An der Wohnungstür schlug ihnen jedoch der typische Cannabis-Geruch entgegen. Damit konfrontiert, lies der 21-Jährige die Polizisten in die Wohnung, wo sie sieben Pflanzen in einem Aufzuchtzelt sowie bereits geerntete Pflanzen entdeckten.

Die Funde wurden sichergestellt und gegen den Deutschen eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Von mb