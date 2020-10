Dresden

Die Polizei hat am Wochenende verstärkt Kontrollen in der Dresdner Neustadt durchgeführt. Einsatzkräfte kontrollierten 40 Menschen. Es kam zu sechs Strafanzeigen.

In der Nacht zum Samstag griff ein 19-Jähriger einen Beamten im Alaunpark während einer Kontrolle an. Der Polizist wurde dabei leicht verletzt. Ein 34-Jährigen muss sich wegen Sachbeschädigung verantworten. Polizisten stellten ihn, als er an der Görlitzer Straße ein Graffiti sprühte.

Auf der Alaunstraße schlugen sich am frühen Sonntagmorgen mehrere Personen. Die Polizei stellte einen 30- sowie 27-Jährigen. Gegen die beiden wird wegen Körperverletzung ermittelt. Die anderen Beteiligten flüchteten. Daneben stellten Beamten einen 19-Jährigen in der Nacht zum Sonntag. Er wird des mehrfachen Diebstahls in der Neustadt verdächtigt.

