Dresden

Rund 20 Gramm Heroin, verpackt in 45 kleine Folienkügelchen, hat die Dresdner Polizei in einem Gebüsch in Dresden-Löbtau gefunden. Die Drogen hatte ein 36-Jähriger fortgeworfen, der gemeinsam mit einem Begleiter am späten Mittwochabend auf der Kesselsdorfer Straße von Polizisten kontrolliert worden war.

In der Wohnung des Mannes fanden die Beamten später noch eine kleine Menge Cannabis. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen des Verdachts auf illegalen Handel mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Von fkä