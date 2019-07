Dresden

Ein mehrstündiger Einsatz der Dresdner Polizei am Krankenhaus Trachau ist am frühen Donnerstagmorgen gewaltlos beendet worden. Laut Polizei soll ein 34 Jahre alter Mann mit Waffengewalt gedroht haben, da er erfuhr, dass sein wenige Tage altes Kind in die Obhut des Jugendamtes gekommen war. Dutzende Polizeibeamte sicherten das Krankenhaus am Mittwoch ab. Die Mutter des Kindes befand sich in der Klinik, der Mann selbst nicht.

Am frühen Donnerstagmorgen nahmen Spezialeinsatzkräfte den Mann in der Nähe von Bautzen vorläufig fest. Mehrere Haftbefehle liegen den Angaben zufolge gegen den Mann vor. Warum das Kind in die Obhut des Jugendamtes gekommen war und was die Hintergründe zu den Haftbefehlen sind, war zunächst unklar.

Von RND/dpa/sag