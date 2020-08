Polizeieinsatz mit 46 Beamten in der Neustadt: Drei Männer mit Drogen erwischt

Dresden

Drei Männer sind am Montag bei einem Polizeieinsatz zur Bekämpfung der Straßenkriminalität in der Dresdner Neustadt mit Drogen im Gepäck ertappt worden.

Die Beamten stellten laut Polizeibericht einen 17-jährigen Deutschen, einen 22-jährigen Tunesier und einen 28-jährigen Marokkaner fest. Sie hatten kleinere Mengen Cannabis dabei. Bei dem 28-Jährigen fanden die Beamten außerdem noch fünf Ecstasytabletten.

Ein weiterer Mann wurde an der Uferstraße gestellt. Der 41-jährige Rumäne war mit einem E-Bike im Wert von 4500 Euro unterwegs, das in der Nacht zuvor aus einer Garage an der Bautzner Straße entwendet worden war.

Unterstützt wurde die Polizeidirektion Dresden bei dem Einsatz von der sächsischen Bereitschaftspolizei.

