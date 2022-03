Dresden

Wegen Freiheitsberaubung und Beleidigung muss ein Mann sich verantworten. Der 43-Jährige, Mitarbeiter eines Lokals in der Sebnitzer Straße, beschimpfte am Wochenende Polizisten und schloss sich anschließend in der Gaststätte ein. Als ein Gast das Haus verlassen wollte, verwehrte er ihm den Durchgang.

Das war nicht die einzige Straftat, die Polizisten am Wochenende in der Neustadt feststellten: Im Rahmen zweier „Einsätze zur Bekämpfung der Straßenkriminalität“ in den Nächten zu Sonnabend und Sonntag führten sie insgesamt 61 Kontrollen durch, fertigten sieben Strafanzeigen und eröffneten acht Ordnungswidrigkeitsverfahren.

Unter anderem müssen sich zwei 16-Jährige verantworten, weil sie jeweils eine geringe Menge Cannabis einstecken hatten. Einer von ihnen hatte außerdem einen illegalen Schlagring dabei. Gegen einen 23-Jährigen ermittelt die Polizei außerdem wegen Körperverletzung: Er hatte drei Teenager geschlagen.

Von lg