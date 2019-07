Dresden

Wie die Polizei Sachsen via Twitter bestätigte, hat am Dienstagabend ein Polizeieinsatz an der Huschhalle an der Tharandter Straße in Löbtau stattgefunden. Ein Augenzeuge hatte seine Beobachtungen getwittert. Genauere Angaben konnte die Pressestelle der Polizei zum Zeitpunkt der Nachfrage noch nicht machen.

Von PS