Dresden

Nach dem tragischen Tod eines 54-jährigen Radfahrers auf der Stauffenbergallee will die Dresdner Polizei für mehr Verkehrssicherheit für Radler auf den Straßen der Landeshauptstadt sorgen. Das soll vor allem durch mehr Verkehrskontrollen gelingen. Erstmals können dabei auch Dresdner mitreden, wo genau die Einsätze stattfinden.

Man wolle jedermann die Gelegenheit geben, sich aktiv in die Einsatzplanungen der Polizei einbringen, sagt der Dresdner Polizeipräsident Jörg Kubiessa. Das funktioniert über das Bürgerbeteiligungsportal des Freistaats, wo auch schon die ersten Hinweise von Verkehrsteilnehmern zu lesen sind.

So wird beklagt, dass Autofahrer vor ihnen fahrende Radfahrer im Kreisverkehr Altplauen überholen, dass auf der Chemnitzer Straße ohne Mindestabstand überholt wird und das es Rechtsabbieger an der Kreuzung Weißeritzstraße/ Magdeburger Straße am Schulterblick mangeln lassen. „In diesem Jahr bin ich selber an dieser Kreuzung mit dem Rad verunfallt“, schreibt der Hinweisgeber. „Der Pkw ist nach rechts Richtung Hafen abgebogen und nahm mir die Vorfahrt, dabei kam es zum Unfall und der Pkw entfernte sich unerlaubt.“

Auch für das Fehlverhalten von Radfahrern mangelt es nicht an Beispielen, etwa am Güntzplatz, wo Radfahrer die neue Radlerfurt ignorieren und trotz rotem Ampellichts weiter entlang der Sachsenallee fahren. Es bestehe die Gefahr, dass sie dabei mit Radfahrern zusammenstoßen, die legal den Güntzplatz queren wollen. Auf der Marienbrücke stellen laut Hinweisgeber Falschfahrer eine Gefahr für Radverkehr und Fußgänger dar.

Die Polizei sammelt nun zunächst diese Hinweise, bewertet sie und wird sie mit den bekannten, statistisch erfassten Unfallschwerpunkten abgleichen, an denen klassischerweise Verkehrskontrollen stattfinden. Man bereite derzeit mehrere Einsätze vor, die Mitte Juni starten sollen, heißt es. Ziel sei es dabei, alle Verkehrsteilnehmer für den Schutz von Radfahrern zu sensibilisieren.

„Wir versprechen uns von der Möglichkeit der direkten Beteiligung eine höhere Akzeptanz für das Thema Verkehrssicherheit“, hofft Polizeipräsident Kubiessa darüber hinaus auch auf bleibende Effekte. „Gleichzeitig können wir damit konkreter auf individuelle Sicherheitsbedürfnisse eingehen.“

Hintergrund für die Einsatzkampagne ist, dass 2018 deutlich mehr Radfahrer auf Dresdens Straßen verunglückten als noch in den Vorjahren. Während in der Landeshauptstadt insgesamt weniger Verkehrsunfälle registriert wurden, stiegen die Verkehrsunfälle mit Radfahrerbeteiligung um mehr als ein Zehntel, bei Unfällen mit Personenschaden um fast 14 Prozent. Lag die Zahl der beteiligten Radfahrer im Jahr 2017 noch bei 1386, stieg sie im vergangenen Jahr auf 1563 an. Insgesamt 1276 Personen wurden bei diesen Verkehrsunfällen verletzt, 1168 und damit die große Mehrheit waren Radfahrer. Die Hauptschuld lag bei einem Drittel dieser Unfälle beim Radfahrer.

https://buergerbeteiligung.sachsen.de/portal/smi/beteiligung/aktuelle-themen/1015188

Von uh