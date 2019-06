Dresden

Nach Angaben der Polizei sind aktuell gefälschte Vorladungen im Umlauf, die von einer vermeintlichen Polizeiführungsstelle Dresden stammen. In den Schreiben werden die Empfänger aufgefordert, am Freitag dem 7. Juni, in der angeblichen Dienststelle vorzusprechen und dabei ihr Handy mitzuführen.

Hier handelt es sich um eine gefälschte Vorladung:

Die Polizei warnt vor weiteren gefälschten Vorladungen, die wie auf der hier gezeigten Abbildung aussehen könnten. Quelle: Polizei Dresden

Die Polizeidirektion Dresden stellt klar, dass es sich bei den Vorladungen um Fälschungen handele, die Behörde „Polizeiführungsstelle Dresden nicht existiere und jeder Angeschriebene den Inhalt den Schreibens ignorieren solle.

Ihr sind derzeit 60 Fälle im Raum Dresden bekannt, wobei sich die Anschreiben ausschließlich an ältere Menschen richtete. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zum Vergleich hier eine echte Vorladung:

Nur wer eine solche Vorladung in seinem Briefkasten vorfindet, kann auf die Echtheit des Schreibens vertrauen. Quelle: Polizei Dresden

Von lp