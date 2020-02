Dresden

Aktuell sind im Elbtal rund um Dresden und Meißen wieder Trickbetrüger unterwegs, warnt die Polizei. Besonders ältere Menschen sollten besonders wachsam sein, wenn Fremde anrufen und einen hohen Gewinn versprechen. Um den vermeintlichen Geldpreis zu erhalten, fordern die Trickbetrüger von den Opfern eine beträchtliche Gebühr. So versuchen sie, Senioren um ihr Erspartes zu bringen. Auch der sogenannte Enkeltrick kommt immer wieder zum Einsatz. Dabei geben die Anrufer vor, ein Verwandter zu sein und dringend Geld zu benötigen.

In dieser Woche sind bereits mehrere Fälle aufgetreten, informierte die Polizei. Am Donnerstag riefen Unbekannte bei einem 77-Jährigen aus Mockritz sowie einer 82-Jährigen aus der Seevorstadt an und offerierten Geldgewinne in Höhe von rund 48 000 Euro. Gleichzeitig forderten die Täter jedoch eine Gebühr in Höhe von jeweils 500 Euro. Diese sollten die Angerufenen in Form von Internetgutscheinen begleichen.

Ebenfalls am Donnerstag versuchten Anrufer, einen 86-jährigen Meißner mit dem sogenannten Enkeltrick zu betrügen.

Bereits Anfang der Woche riefen Unbekannte einen Mann aus Striesen an und gaben sich als Kriminalpolizisten aus. Sie versuchten dem Dresdner weiszumachen, dass ihm mehrere Straftaten vorgeworfen würden und er rechtliche Folgen abwenden könne, indem er 25 000 Euro bezahle.

Alle Angerufenen erkannten die Betrugsmasche und verständigten die Polizei. Ein finanzieller Schaden trat nicht ein.

Von ttr