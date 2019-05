Dresden

Die Polizei in Dresden musste am Donnerstagnachmittag an der Fetscherstraße aktiv werden. Dort war ein 37-Jähriger in aggressiver Art und Weise auf der Fahrbahn umhergelaufen und hatte gegen vorbeifahrende oder stehende Autos geschlagen. Die Beamten mussten unmittelbaren Zwang anwenden, um den Mann zu überwältigen. Er wurde in eine Klinik gebracht. Dabei verletzte sich ein Polizist leicht.

Die Polizei ermittelt gegen den Deutschen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Was den 37-Jährigen zu seinem Handel bewogen hat, ist unklar.

Die Beamten suchen nun Zeugen, die durch den Mann geschädigt wurden oder die Angaben zu seinem Verhalten machen können. Hinweise werden unter der Nummer 0351/483 22 33 entgegen genommen.

Von DNN