Dresden

Der seit Mittwochnachmittag verschwundene Rollstuhlfahrer Martin Z. wird von der Polizei gesucht.

Der 74-jährige Rentner ist zurzeit in einem Pflegeheim an der Freiberger Straße in der Wilsdruffer Vorstadt wohnhaft. Er verließ am Mittwoch gegen 17.30 Uhr die Einrichtung und kehrte nicht zurück. Nach Angaben der Polizei kann aufgrund seiner gesundheitlichen Situation eine hilflose Lage nicht ausgeschlossen werden.

Die Beamten haben mögliche Anlaufpunkte bereits geprüft und konnten den 74-Jährigen bislang nicht ausfindig machen.

Die Polizei sucht nach dem 74-jährigen Rollstuhlfahrer Martin Z. Quelle: Polizei Dresden

Martin Z. sitzt im Rollstuhl, ist 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Er wirkt jünger, hat braune Haare, braune Augen und trug zuletzt einen Dreitagebart. Er könnte mit schwarzen Schuhen, einer dunklen Jogginghose und einem weißen Poloshirt bekleidet sein. Seinen Rollstuhl bewegt er meist durch Schieben mit den Beinen fort. Unter seinem Rollstuhl befindet sich außerdem ein Katheterbeutel.

Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort machen kann, wendet sich an die Polizei Dresden unter der Telefonnummer 0351 483 22 33.

Von lp