Polizei sucht vermissten 54-Jährigen aus Dresden-Pieschen

Dresden

Die Dresdner Polizei sucht derzeit nach dem vermissten Jörg H. Der 54-Jährige wurde zuletzt am Sonntagabend in seiner Wohnung in Pieschen gesehen. Wo er sich seitdem aufhält, ist nicht bekannt. Polizeibeamte haben mögliche Orte geprüft, trafen den Vermissten aber nicht an. Jörg H. ist möglicherweise ohne Schuhe und Jacke unterwegs. Er benötigt Medikamente.

Der Vermisste Jörg H. aus Dresden-Pieschen. Quelle: Polizei Dresden

Jörg H. ist 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Er hat kurze braune Haare und trägt einen ungepflegten Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose und einem hellblauen karierten Hemd mit langen Ärmeln. Auffällig ist sein schleppender Gang.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort des Mannes machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von ttr