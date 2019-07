Dresden

Die Polizei in Dresden sucht aktuell nach der vermissten Lembi Maisha B. Die 15-Jährige verließ am 4. Juli ihre Jugend-WG und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Beamten prüften bisher erfolglos alle bekannten Aufenthaltsorte und Kontaktpersonen. Bisherigen Ermittlungen zufolge scheint sich die Jugendliche in Berlin aufzuhalten.

Lembi Maisha B. wird vermisst. Quelle: Polizei Dresden

Lembi Maisha ist zwischen 1,55 und 1,60 Meter groß und von kräftiger Statur. Sie hat krause, schwarze, mittellange Haare, dunkle Hautfarbe und braune Augen. Zur Bekleidung liegen keine Angaben vor.

Wer die Vermisste gesehen hat und Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0351/483 22 33 bei der Polizei zu melden.

Von CM