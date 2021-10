Polizei sucht vermisste 15-Jährige aus Dresden-Niedersedlitz

Dresden

Die Dresdner Polizei sucht nach einer vermissten 15-Jährigen aus Dresden-Niedersedlitz.

Isabell D. hatte am 5. Oktober 2021 ihre Wohnung an der Niedersedlitzer Straße verlassen. Wo sie sich seitdem aufhält, ist nicht bekannt. Das Verschwinden der jungen Frau wurde der Polizei erst am Dienstagabend angezeigt. Beamte prüften daraufhin mögliche bekannte Aufenthaltsorte, fanden das Mädchen aber nicht.

Isabell D. ist 1,67 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Sie hat schulterlange schwarze Haare. Zuletzt trug sie einen schwarzen Rock und eine hellgraue Jacke. Sie hatte eine Bauchtasche dabei.

Isabell D. aus Dresden-Niedersedlitz wird vermisst. Quelle: Polizei Dresden

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

