Die Polizei ist derzeit auf der Suche nach dem 55-Jährigen Ralf Heinz G. Der Mann verließ am 11. April seine Wohnung in Lockwitz und wird seitdem vermisst. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in hilfloser Lage befindet.

Die Polizei hat bisher alle bekannten Aufenthaltsorte des Mannes geprüft sowie ein Waldgebiet durchkämmt. Auch Spürhunde kamen zum Einsatz. Bislang ist Ralf Heinz G. jedoch nicht auffindbar.

Ralf Heinz G Quelle: Polizeidirektion Dresden

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Aufenthalt des Mannes machen können. Ralf Heinz G. ist 170 cm groß und kräftig. Er hat blonde kurze Haare und trägt einen Oberlippenbart. Bekleidet ist er womöglich mit einer Tarnjacke sowie einer Tarnhose. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

Von mb