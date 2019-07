Dresden

Die Polizei in Dresden sucht aktuell nach dem vermissten Luca P. aus Dresden-Zschertnitz. Der 14-Jährige verließ in der Nacht zum Donnerstag seine Wohngruppe an der Paradiesstraße mit unbekanntem Ziel. Bislang kehrte er nicht zur Unterkunft zurück. Alle bekannten Aufenthaltsorte wurden geprüft – bisher ohne Erfolg. Der Junge könnte in Begleitung eines gleichaltrigen Freundes sein.

Luca P. wird vermisst. Quelle: Polizei Dresden

Luca ist 1,70 Meter groß, von kräftiger Statur und hat schwarze Haare. Sein scheinbares Alter liegt bei etwa 15 Jahren. Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter der Nummer 0351/483 22 33 zu melden.

Von DNN