Dresden

Beamte der Polizei suchen aktuell nach dem 14-jährigen Ole S. und dem 15-jährigen Kevin B. aus Dresden-Zschertnitz.

Die Jungen leben in einer Wohngemeinschaft an der Paradiesstraße und haben diese am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr verlassen. Seitdem wurden sie nicht mehr gesehen.

Ole ist rund 1,70 Meter groß, hat ein scheinbares Alter von 15 Jahren und ist von kräftiger Statur. Er hat dunkelblonde Haare. Bekleidet war er mit einer Camouflage-Hose, einer blauen Jacke und olivgrünen Schuhen.

Ole S. ist 1,70 Meter groß und hat dunkelblonde Haare. Quelle: Polizei

Kevin ist rund 1,80 Meter groß, hat ein scheinbares Alter von 17 Jahren und ist von schlanker Statur. Er hat braune kurze Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jogging-Hose, einer schwarzen Jacke und grünen Schuhen.

Kevin B. ist rund 1,80 Meter groß und hat kurze braune Haare. Quelle: Polizei

Mögliche Anlaufpunkte prüften die Beamten zwischenzeitlich. Bislang konnten die beiden allerdings nicht ausfindig gemacht werden.

Deshalb fragt die Polizei:

Wer hat die Vermissten gesehen? Wer kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer 0351/483 22 33 entgegen.

Von ffo