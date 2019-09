Dresden

Die Dresdner Polizei sucht derzeit nach dem 18-jährigen David S. Der junge Mann hat laut Polizeiangaben am Freitag seine Wohnung an der Teichstraße in Dresden-Trachau verlassen. Wo er sich seitdem aufhält, ist nicht bekannt. Da David S. auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen ist, fahndet die Dresdner Polizei nun öffentlich nach dem 18-Jährigen.

Weder ein Polizeihund noch eine Hubschrauberbesatzung konnten den jungen Mann bislang finden.

Der 18-jährige David S. ist von hagerer Gestalt und etwa 1,85 Meter groß. Quelle: Polizei Dresden

Der Gesuchte ist etwa 1,85 Meter groß und von hagerer Gestalt. Er trägt ein beigefarbenes Basecape, eine kurze, blaue Stoffhose, ein kurzes, blaues T-Shirt sowie beigefarbene Turnschuhe (Sneakers) der Marke Adidas mit roten Streifen. Außerdem führt er einen rot-grauen Rucksack mit. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.

Der Hubschraubereinsatz in Elbnähe über dem Dresdner Nordwesten hatte am späten Vormittag für erstaunte und besorgte Blicke gen Himmel gesorgt: Was ist passiert, fragten sich viele Anwohner von Mickten, Übigau, Pieschen, Trachau und Trachenberge. Ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums hatte zunächst nur erklärt, dass es sich um eine Vermisstensuche handele und die Beamten Hinweise erhalten hätten, dass er sich in dieser Gegend aufhalte.

Von ttr