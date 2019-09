Dresden

Erstaunte und besorgte Blicke gen Himmel: Seit etwa 11.15 Uhr am Sonntag knattert ein Polizeihubschrauber in Elbnähe über dem Dresdner Nordwesten. Was ist passiert, fragten sich viele Anwohner von Mickten, Übigau, Pieschen, Trachau und Trachenberge. „Es handelt sich um eine Vermisstensuche“, erklärt ein Sprecher des Polizei-Lagezentrums. Der Mann sei seit Sonnabend verschwunden, und es habe Hinweise gegeben, dass er sich in dieser Gegend aufhalte. „Aktuell suchen wir vor allem im Bereich der Flutrinne“, so der Beamte weiter. Es handele sich aber nicht explizit um die Suche nach einer Person, die in die Elbe gesprungen oder im Fluss untergegangen ist, wie viele Anwohner befürchtet hatten.

Von ttr