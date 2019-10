Dresden

Die Polizei sucht nach Zeugen im Zusammenhang mit einer Unfallflucht am Freitagabend. Am rechten Fahrbahnrand der Helmholtzstraße parkte auf Höhe der Georg-Bähr-Straße ein VW-Golf. Ein unbekannter Autofahrer beschädigte das Fahrzeug am vorderen linken Kotflügel und an der Stoßstange. Dabei entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Der Unfallverursacher entzog sich seiner Verantwortung durch Flucht.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zum Unfallhergang oder zur Identität des Unfallverursachers machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter (0351) 483 22 entgegen.

Von kcu