Dresden

Am Freitag gegen 12.30 Uhr ist es auf der Lenéstraße in Dresden-Seevorstadt zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 40-Jähriger wurde dabei leicht verletzt. Er fuhr auf einem Motorroller in Richtung Straßburger Platz. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wechselten zwei Radfahrer vor ihm vom Radstreifen auf die Fahrbahn. Der Mann bremste und stürzte in der Folge. Die Radfahrer verließen den Unfallort.

Nun sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter der Telefonnumer 0351/4832233.

Von DNN