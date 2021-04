Polizei sucht Zeugen nach Fahrerflucht in Dresden-Gruna

Dresden

Am Dienstagnachmittag kam es an der Kreuzung Zwinglistraße/Winterbergstraße in Gruna zu einem Auffahrunfall. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Skodafahrerin (79) wollte von der Zwinglistraße nach rechts in die Winterbergstraße abbiegen. Als sie dabei verkehrsbedingt halten musste, fuhr ein Auto von hinten auf, heißt es in der Polizeimeldung.

Daraufhin flüchtete der unbekannte Fahrer in Richtung Großer Garten. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum unbekannten Auto und dem Fahrer machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/ 483 22 33 entgegen.

Von tik