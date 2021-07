Dresden

Ein Mann hat sich Ende Februar und Anfang Juni in Straßenbahnen der Linien 4 und 12 entblößt. Zudem manipulierte der 34-Jährige an seinem Geschlechtsteil. Bei den beiden Vorfällen hielt er sich in der Nähe von weiblichen Jugendlichen und Frauen auf.

Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere Jugendliche und Frauen, die Angaben zu diesen oder ähnlichen Sachverhalten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter 0351 483 2233 entgegen.

Von DNN