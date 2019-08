Dresden/Bautzen

Die Polizei sucht die 13-jährige Maria J. aus Bautzen. Das Mädchen wird seit Montagmorgen vermisst. Sie ist von zu Hause ausgerissen und wurde zuletzt gegen 7 Uhr am Bautzner Kornmarktcenter gesehen. Am Dienstag hat sich die 13-Jährige möglicherweise in der Dresdner Altmarktgalerie aufgehalten. Deshalb vermuten die Beamten, dass Maria auch noch weiter entfernte Gebiete aufsuchen könnte.

Laut Polizei könnte Maria J. Kontakt zu ausländischen Mitbürgern suchen oder sich Begleitung von Migranten befinden.

Die vermisste 13-Jährige aus Bautzen wirkt älter. Quelle: Polizei Sachsen

Das Mädchen wirkt älter, ihr scheinbares Alter beträgt 15 Jahre. Maria ist etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Statur. Sie hat langes, glattes, braunes Haar und war zuletzt ganz in Schwarz gekleidet: Sie trug schwarze Leggings, eine schwarze Kapuzenjacke mit weißem Bund, schwarze Nike-Turnschuhe mit weißer Sohle und hat einen schwarzen Nike-Rucksack bei sich.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Bautzen unter der Telefonnummer (03591) 356 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von ttr