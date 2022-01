Polizei stoppt Corona-Demonstration in Dresden

Dresden

Am Freitagnachmittag gegen 16.30 Uhr haben sich auf dem Dresdner Neumarkt rund 70 Menschen zusammengefunden, um gegen die geltenden Corona-Schutzmaßnahmen zu protestieren. Polizeibeamte sprachen die Personen an und forderten sie auf, die Regeln der Sächsischen Corona-Notfall-Verordnung einzuhalten. Die Teilnehmer reagierten jedoch nicht und liefen in Richtung Hauptbahnhof, teilte die Polizei mit. Am Wiener Platz wurden die Demonstranten von Einsatzbeamten gestoppt.

Die Ordnungshüter nahmen die Personalien von etwa 50 Menschen auf und leitete gegen 44 von ihnen Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.

Insgesamt waren 93 Beamte der Polizeidirektion Dresden und der Sächsischen Bereitschaftspolizei im Einsatz.

Von ttr