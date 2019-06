Dresden

Ein 18-jähriger Deutscher, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmittel zu handeln, ist am Samstagnachmittag von der Dresdner Polizei festgenommen worden.

Ein Zeuge hatte zuvor die Polizei alarmiert und darauf aufmerksam gemacht, dass sich in einer Wohnung an der Bramschstraße mehrere Personen unrechtmäßig aufhielten. Vor Ort trafen die Beamten einen 18-Jährigen und einen 35-Jährigen an. Beide Männer hatten geringe Mengen an Betäubungsmittel in ihren Taschen einstecken. Bei der Durchsuchung der besagten Wohnung entdeckten die Uniformierten weitere Tütchen Marihuana sowie Utensilien zum Verkauf von Betäubungsmitteln.

Gegen die beiden Deutschen wird nun wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, gegen den 18-Jährigen zudem wegen Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.

Von mb