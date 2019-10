Dresden

Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch in Dresden-Seidnitz einen 24 Jahre alten Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Einem Komplizen hingegen gelang die Flucht. Als die Beamten gegen 1.45 Uhr am Tatort – einer Firma an der Rauensteinstraße – eintrafen, lehnte eine Leiter am Vordach und ein Fenster war aufgebrochen.

Kurze Zeit später floh das Duo aus dem Gebäude. Der junge Mann aus Moldawien wurde festgenommen, der zweite Mann konnte entkommen. Die beiden hatten die Räume der Firma durchsucht und einen Tresor umgekippt. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest.

Von fkä