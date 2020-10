Dresden

Ein 34-Jähriger ist in der Nacht zum Samstag in einer Wohnung in Dresden-Friedrichstadt festgenommen worden. Gegen ihn besteht der Verdacht des Drogenhandels. Die Polizei war wegen einer Auseinandersetzung zur Wohnung gerufen worden. Vor Ort entdeckten die Beamten rund 500 Gramm Crystal Meth, 100 Gramm Cannabis und acht Ecstasy-Tabletten. Daneben stellte die Polizei mehrere Fahrräder sicher, die mutmaßlich gestohlen sind.

Die Polizei ermittelt gegen den 34-Jährigen wegen Drogenhandel und Hehlerei. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Von SL