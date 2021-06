Dresden

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Birkwitzer Weg in Leuben stellte die Polizei am Donnerstagmorgen rund 50 Gramm Crystal sicher.

Laut Polizeimeldung durchsuchten die Beamten die Wohnung und entdeckten dabei eine geringe Menge Cannabis sowie eine Dose mit Cliptütchen. Darin befanden sich rund 50 Gramm Crystal.

Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln gegen die zwei Bewohner, eine 27-jährige und einen 28-jährigen Deutschen.

Von tik