Dresden

Die Polizei hat in der Nacht zum Mittwoch in der Inneren Neustadt in Dresden einen mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Aufmerksam geworden war eine Streife, die kurz vor 1.30 Uhr ein neues, nicht angeschlossenes Mountainbike vor einem Haus an der Straße An der Dreikönigskirche bemerkt hatte.

Kurze Zeit später kam der Verdächtige hinzu, der Einbruchswerkzeug und einen Schlüssel zu einem Kellerabteil im Haus bei sich trug. Am Hauseingang und mehreren Türen im Haus fanden die Beamten frische Einbruchsspuren.

Der 30-Jährige konnte keine glaubhafte Erklärung für die Herkunft des Rades angeben und wurde vorläufig festgenommen. Ob im Haus etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen besonders schwerem Diebstahl.

Von fkä