Dresden

Am Sonntagvormittag ist der Polizei in der Äußeren Neustadt ein Einbrecher ins Netz gegangen. Die Bewohner einer Wohnung an der Görlitzer Straße hatten ungewöhnliche Geräusche an einem Fenster bemerkt und erwischten den Täter auf frischer Tat.

Zusammen mit einem Komplizen stand der Mann auf dem Balkon und versuchte offennbar gerade, ein Fenster aufzubrechen. Die Täter flüchteten daraufhin. Aufgrund der guten Täterbeschreibung der Zeugen konnte die alarmierte Polizei jedoch kurze Zeit später einen 24-jährigen Pakistaner an der Hoyerswerdaer Straße stellen und nahm ihn vorläufig fest.

Gegen ihn und seinen noch unbekannten Mittäter wird nun wegen Wohnungseinbruchs ermittelt.

Von kcu