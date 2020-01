Dresden

Ein mutmaßlicher Einbrecher ist der Polizei am frühen Mittwochmorgen ins Netz gegangen. Er hatte offenbar zuvor die Eingangstür einer Gaststätte an der Straße An der Dreikönigskirche aufgebrochen und den Gastraum durchsucht, als er an der Ritterstraße auf die alarmierten Polizisten stieß.

Er ergriff die Flucht und entledigte sich dabei des Diebesgutes, das kurz darauf sicher gestellt werden konnte. Der 36-jährige Italiener wurde festgenommen.

Im Rahmen der Fahnung griffen die Polizisten einen weiteren Mann auf, der sich möglicherweise als Komplize betätigt hatte. Ob und inwieweit der 31-jährige Syrer tatsächlich mit dem Einbruch in Verbindung steht, wird noch ermittelt.

