Dresden

In Dresden-Johannstadt ist am Dienstagabend ein Mann festgenommen worden, der im Verdacht steht, mit Betäubungsmitteln gehandelt zu haben. Bei einer Kontrolle an der Pfotenhauer Straße wurde der 39-Jährge mit mehreren Gramm Heroin und Crystal erwischt.

In der Wohnung des Mannes wurden die Beamten dann ebenfalls fündig. So stellten sie weitere Drogen und Utensilien zum Handeln von Betäubungsmitteln sicher. Der Deutsche wurde festgenommen und muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Handelns mit Betäubungsmitteln verantworten.

Von SP