Dresden

Die Polizei hat am Donnerstagabend ein Casino in Dresden-Blasewitz dicht gemacht. Das Etablissement war trotz Öffnungsverbot durch die aktuelle Corona-Schutzverordnung in Betrieb. Neben dem Chef fanden sich acht Gäste in den Räumen. Gegen eine 33-Jährige lag noch ein Haftbefehl vor, weshalb sie in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Betreiber und Gäste müssen sich nun wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung verantworten. Außerdem wurde das Hauptzollamt hinzugezogen.

Von fkä