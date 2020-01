Dresden

Mehr als 30.000 Fans erlebten am Samstagnachmittag in ungewöhnlicher Location –dem Fußballstadion von Dynamo Dresden –ein spannendes Eishockey-Derby zwischen den Eislöwen und den Lausitzer Füchsen. Anschließend trugen zwei tschechische Extraligisten erstmalig ein Punktspiel in Sachsen aus.

Für die Polizei bot dies die Gelegenheit, internationale Zusammenarbeit zu proben. Die Dresdner Beamten wurden von 43 Kollegen eines Einsatzzugs aus Usti nad Labem unterstützt „Es war das erste Mal, dass wir aus unserem Nachbarland Unterstützung in diesem Umfang erhalten haben“, erläuterte Polizeiführer Matthias Imhof.

Insgesamt sicherten rund 330 Polizisten das Eishockey-Event, das aus polizeilicher Hinsicht ohne größere Vorkommnisse ablief.

Von DNN