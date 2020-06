Dresden

Die Polizei hat am Donnerstag zwei junge Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, in mehrere Gartenlauben eingebrochen zu sein. Die Polizisten erwischten die beiden in einer Laube einer Kleingartensparte an der Berliner Straße. Bei deren Eintreffen versuchten die Männer – 18 und 20 Jahre alt – zu fliehen. Als sie sich gegen die Festnahme wehrten, verletzten sie einen der Polizisten.

Die beiden Täter, ein Libyer und ein Tunesier, müssen sich nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Polizisten stellten in der Gartensparte noch mindestens fünf weitere Lauben mit Einbruchsspuren fest. Ob die beiden Männer dafür verantwortlich sind, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Von lc