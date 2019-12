Dresden

Polizeibeamte haben am Donnerstagabend einen Mann an einem Einkaufscenter an der Dohnaer Straße im Dresdner Ortsteil Nickern festgenommen. Grund: Ladendiebstahl.

Ein Detektiv beobachtete den 23-Jährigen dabei, wie er die Sicherung von Turnschuhen entfernte und diese aus dem Laden entwenden wollte. Der Detektiv versuchte, den jungen Mann vor dem Geschäft festzuhalten, doch der Tatverdächtige wehrte sich, schlug nach dem Detektiv – und flüchtete. Allerdings konnte der 23-Jährige vor dem Einkaufscenter gefasst, und an die alarmierten Polizeibeamten übergeben werden.

Diese fanden bei dem Mann neben den Schuhen Parfum im Wert von rund 180 Euro, das er offenbar zuvor aus einem Drogeriemarkt gestohlen hatte. Der Wert der Turnschuhe betrug rund 120 Euro.

Der 23-jährige Mann muss sich nun wegen räuberischen Diebstahl verantworten.

Von ffo