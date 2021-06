Polizei nimmt Ladendieb in Dresden fest

Dresden

Am Montagnachmittag haben Polizeibeamte einen Mann (35) festgenommen, der offenbar versucht hatte Elektronikartikel im Wert von rund 5 000 Euro in einem Markt an der Webergasse zu stehlen.

Laut Polizei steckte der 35-Jährige in einem Elektrofachmarkt drei Laptops sowie weitere Geräte in einen Rollkoffer. Nachdem der Mann das Geschäft verließ, hielten ihn zwei Sicherheitsmitarbeiter auf.

Als sie einen weiteren Mann stoppen wollten, ließ dieser eine Reisetasche fallen und flüchtete. Darin befanden sich zwei Laptops im Wert von rund 1 600 Euro.

Der 35-jährige Tscheche wurde festgenommen. In einem beschleunigten Verfahren soll er noch am Dienstag einem Richter vorgeführt werden. Die Ermittlungen zu seinem Komplizen dauern an.

Von tik