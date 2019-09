Dresden

Nach einer gezielten Kontrolle in der Dresdner Neustadt hat die Polizei am Donnerstag insgesamt sechs Anzeigen gestellt. Das teilten die Beamten mit. Ein 26-jähriger Algerier und ein 33-jähriger Tunesier müssen sich wegen des Besitzes von Cannabis verantworten. Außerdem ging den Beamten ein 23-jähriger tunesischer Staatsangehöriger ins Netz, der sich illegal in Deutschland aufhielt.

Ein 23-jähriger Deutscher geriet ebenfalls ins Visier der Ermittler. Er hatte offenbar kurz zuvor eine Schranke an der Turnhalle der Dreikönigschule beschädigt. Doppeltes Pech: Gegen den Mann lag außerdem ein Haftbefehl vor. Da er die ausstehende Geldstrafe nicht bezahlen konnte, endete der Tag für ihn in der JVA.

Insgesamt wurden 17 Personen kontrolliert. Im Einsatz waren 29 Beamte.

Von kcu