Dresden

Ein Mann musste in der Nacht zum Montag in Dresden aus der Elbe gerettet werden. Der Polizei zufolge saß er zunächst auf einem Pfeiler der Augustusbrücke, wurde aber etwa zehn Meter vom Ufer weggetrieben. Über beide Elbseiten näherten sich Polizei und Feuerwehr mit Rettungsbooten der Person. Sicher zurück an Land gebracht, wurde der Mann mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Über den Zustand der Person und Hintergründen ist nichts bekannt.

Von DNN