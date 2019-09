Dresden

Polizeibeamte haben am Donnerstagvormittag eine Hanfplantage in der Leipziger Vorstadt ausgehoben. Nach einem konkreten Hinweis überprüften die Polizisten einen Innenhof an der Rudolf-Leonhard-Straße. Mit Erfolg: In einem Verschlag stießen sie auf über fünf Meter große Hanfpflanzen. Zudem wurden weitere 78 bereits getrocknete Pflanzen sichergestellt.

Gegen den Besitzer, einen 43-jährigen Deutschen, laufen jetzt Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Von kcu