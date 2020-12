Dresden

300 Gramm Cannabis haben Polizisten in der Nacht zum Dienstag in einer Wohnung in Dresden sichergestellt. Die Beamten hatten die Wohnung am Hagebuttenweg in Gorbitz durchsucht. Im Rucksack der 37-jährigen Mieterin fanden sie das Cannabis. Ein Drogenspürhund spürte weitere 100 Gramm Drogen auf. Gegen die Mieterin und einen weiteren Mann wird wegen illegalen Drogenbesitz ermittelt.

Von SL