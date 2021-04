Polizei findet große Menge Drogen bei Ladendieb in Dresden-Pieschen

Dresden

Polizisten nahmen am Donnerstagnachmittag einen Mann (36) in Pieschen fest und fanden in seiner Wohnung eine größere Menge Drogen.

Laut Polizeiangaben wurden die Beamten zu einem Markt an der Großenhainer Straße gerufen. Ein Ladendetektiv hatte einen Mann beim Diebstahl gestellt. Beim Durchsuchen stellten die Beamten beim Deutschen Amphetamine fest.

Bei der darauffolgenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten rund 167 Gramm Amphetamine, elf Ecstasy-Tabletten, etwa 60 Gramm Marihuana sowie weitere Drogen und Utensilien zum Drogenhandel.

Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln und Diebstahls ermittelt.

Von tik